Investire oggi nel mercato delle criptovalute è davvero conveniente?

Che siate interessati o meno al discorso degli investimenti online, certamente vi sarete già imbattuti nel tema delle criptovalute, più nello specifico avrete sentito parlare proprio di Bitcoin. Allo stato attuale delle cose i Bitcoin sono considerati in materia finanziaria e degli investimenti realizzati con il trading online uno dei beni più sicuri del momento, almeno in termini di tipo speculativo. Che cosa significa? Nonostante si tratti di un asset altamente instabile e volatile, nel corso di questi anni le criptovalute hanno assunto un ruolo importante per quel che riguarda gli investimenti online. Specialmente viste le impannate che questo tipo di prodotto ha effettuato nel corso degli ultimi quattro anni, cioè dal 2017 ad oggi.

Tante volte si è detto che non è un prodotto affidabile, che il suo momento non è mai arrivato né mai arriverà, eppure proprio durante gli ultimi 16-18 mesi le criptovalute hanno ottenuto nuovamente una credibilità insperata, grazie all’interessamento di Visa e per via di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook il quale oltre a dischiararsi molto interessato alle criptovalute, sta pensando di lanciare sul mercato il suo prodotto esclusivo in termini di blockchain. Il motivo è piuttosto semplice ed evidente: fare acquisti online con una criptovaluta potrebbe essere una delle soluzioni e dei metodi più sicuri attualmente a disposizione. Proprio per queste ragioni oggi conoscere e capire dove comprare bitcoin e come eseguire un investimento nel settore delle criptovalute potrebbe essere quello che i broker, gli analisti e gli esperti in campo finanziario dovrebbero suggerire a chi si sta approcciando a questo tipo di discorso.

Come sappiamo si possono fare anche esclusivamente speculazioni con il trading online riguardo Bitcoin. Questo vuol dire che non è necessario acquisire criptovalute per speculare e fare un investimento online. Nel momento in cui decidiamo di acquistare Bitcoin dobbiamo sapere che è necessario acquisire un wallet digitale, ovvero un portafoglio per contenere questo specifico prodotto e asset. Acquistare criptovalute oggi è molto semplice facendo questo tipo di operazione direttamente dal proprio computer e su internet. Motivo per cui è importante ricercare quelle che sono le migliori piattaforme disponibili per eseguire questo tipo di procedura. Tuttavia se non avete intenzione di acquistare Bitcoin ma volete solo saperne di più su come eseguire un investimento o giocare in borsa con il trading online, è importante sapere che è possibile speculare con le criptovalute anche senza acquistarle.

Quanto può valere un Bitcoin

Come già accennato le criptovalute pur essendo uno strumento finanziario che sta acquisendo credito e credibilità anche nei contesti finanziari più rigidi e mainstream, ha subito durante questi anni delle fluttuazioni sul proprio valore assai drastiche. Per questo motivo è importante dire e capire che l’acquisto di una criptovalute è legato al mercato azionario corrente. Che cosa vuol dire? Significa che il valore dei Bitcoin sono destinati a fluttuare ancora per qualche tempo, ma prima o poi come è avvenuto con altri titoli, azioni e pacchetti azionari, il suo valore finirà con l’attestarsi su una cifra significativamente importante.

Del resto il suo valore è già dimostrato da questo mercato odierno, inizia ad avere un certo spessore e una credibilità. Il fatto stesso che se ne discute implica infatti che prima o poi finirà con lo stabilizzarsi venendo assorbito dalla finanza mondiale e dalle principali borse valore come Tokyo, Londra e naturalmente Wall Street. Già il fatto che alcuni istituti di credito abbiano deciso di puntare sulle criptovalute è il segnale che entro la fine del 2021 potrebbe essere troppo tardi speculare sui Bitcoin. Non solo, visto che tutte le altre criptovalute hanno moltiplicato il proprio valore nel corso degli ultimi 24 mesi.