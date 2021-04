Gate of Nightmares: il nuovo titolo fantasy di Hiro Mashima e Square Enix

Square Enix ha annunciato Gate of Nightmares, un gioco di ruolo fantasy che sarà disponibile solo su App Store per iOS e Google Play per Android. Inoltre il design dei personaggi e lo sviluppo e l’ispirazione del mondo di gioco del creatore di Fairy Tail Hiro Mashima, lo scenario di Jin Fujisawa, mentre la musica è di Yasuharu Takanashi. Prima del lancio ufficiale del gioco, Square Enix terrà un evento sulla versione di beta in cui gli utenti potranno provare il gioco in un ambiente di sviluppo. Il reclutamento dei partecipanti inizierà nei prossimi giorni. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del titolo:

Gate of Nightmares è un’avventura fantasy tradizionale di spade e magia, ambientata sia nel “mondo reale” in cui le persone vivono, e Remurias, un mondo di sogni confusi resi manifesti. Quando Emma, ​​una ragazza che è diventata una Night walker e comanda mostri conosciuti come “Nightmares”, che nascono da brutti sogni, incontra Azel, un ragazzo misterioso come gli Incubi, viene coinvolta in un’avventura in cui il destino del mondo è in bilico. Tutti i personaggi che appaiono nel gioco sono stati illustrati di recente da Hiro Mashima e lo scenario di Jin Fujisawa è completamente doppiato.

Personaggi

Azel (doppiato da Yuuya Hirose)

Il protagonista. Serio e appassionato. Ha una costituzione amata dagli incubi nati da brutti sogni.

Emma (doppiata da Lynn)

L’eroina. Incontra Azel quando visita Remurias per una missione, e da quel momento in poi deve prendersi cura di lui …

Meruru (doppiato da Atsumi Tanezaki)

Una ragazza tranquilla e spontanea avvolta in molti misteri. I suoi ricordi del passato sono sfocati. Guarda il trailer dell’annuncio qui sotto.

disponibile solo su App Store per iOS e Google Play per Android.