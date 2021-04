Marvel: Joe Manganiello aperto ad un ruolo futuro

Joe Manganiello è interessato ad unirsi – in futuro – all’Universo della Marvel. Non importa se il Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios o in un ruolo nello Spider-Verso della Sony Pictures, l’importante è che sia un ruolo importante e che possa permettergli di partecipare a più pellicole. Manganiello ha interpretato Flash Thompson nei primi film di Spider-Man di Sam Raimi ma adesso non basta più: l’attore vuole una parte più importante.

Manganiello ha svelato in una nuova intervista: “un ruolo in un film Marvel? Si, ma dipende da cosa consiste. Con la Sony che sembra stia mettendo su il suo Spider-Verso con i Sinistri Sei, la Marvel che rifarà gli X-Men e la possibilità di Secret Wars in futuro, penso ci siano tanti personaggi incredibili in arrivo. Vi dirò che mi hanno offerto un ruolo in un film Marvel anni fa ma l’ho rifiutato… non dirò quale per rispetto di chi poi l’ha accettato. Io sono cresciuto con la Marvel, quindi se devo entrare a far parte di questo universo deve essere il ruolo giusto. E voglio attendere quel ruolo.”. Riguardo la possibilità di riprendere i panni di Flash Thompson in un eventuale film sul RaimiVerse, spiega: “Un cameo come Flash Thompson [della saga di Spider-Man di Sam Raimi, nb.]? Non lo so. Voglio qualcosa di più sostanzioso e che duri di più. Voglio un gran bel ruolo nei film della Casa delle Idee”

Ricordiamo che Manganiello ha interpretato anche Deathstroke nell’Universo DC. Nonostante la sua partecipazione a Justice League, il suo ruolo in The Batman (quando era diretto da Ben Affleck e collegato a Justice League) è stato tagliato e, di conseguenza, anche il film stand-alone sul suo personaggio.