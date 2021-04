Touch ID: disponibile sull’ M1, non sui vecchi dispositivi

Touch ID, disponibile a breve in preordine

Il sensore Touch ID nella nuova Magic Keyboard di Apple, che ha debuttato insieme all’iMac aggiornato all’inizio di questa settimana, funziona con qualsiasi Mac dotato del processore M1 di Apple, secondo Rene Ritchie e MacRumors. Tuttavia, il sensore non funzionerà con il nuovo iPad Pro, che utilizza anche il chip M1. Per ora, la nuova tastiera è venduta solo con il nuovo iMac dotato di M1, disponibile per il preordine dal 30 aprile.

Apple spedisce MacBook con Touch ID integrato da un po ‘di tempo, ma questa è la prima volta che è disponibile in un accessorio. Il metodo di sicurezza biometrico può essere utilizzato per accedere al dispositivo, nonché per autorizzare gli acquisti e accedere ad alcune app di terze parti. La nuova tastiera Touch ID è disponibile con un layout compatto, oltre a una tastiera di dimensioni standard con un tastierino numerico.

Non compatibile con i vecchi Mac

La cattiva notizia per i possessori di vecchi Mac è che la funzionalità Touch ID nella nuova tastiera non funzionerà con nessuna macchina basata su Intel. Secondo quanto riferito, la tastiera stessa funzionerà, ma non la sicurezza biometrica. Come spiega il comunicato stampa di Apple, la nuova tastiera richiede Secure Enclave nel processore M1 per crittografare le informazioni sull’impronta digitale trasmesse end-to-end.

Sebbene la tastiera Touch ID sia attualmente disponibile solo con il nuovo all-in-one, MacRumors osserva che Apple ha precedentemente aperto accessori esclusivi per la vendita generale. Ad esempio, ha iniziato a vendere la tastiera, il mouse e il trackpad grigi per chiunque li acquistasse nel 2018, dopo averli precedentemente limitati a iMac Pro nel 2017.