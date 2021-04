Hilary Duff nel cast di How I Met Your Father

Archiviato il revival di Lizzie McGuire – l’attrice e la Disney non sono riusciti a raggiungere un compromesso sul tono della serie, portando lo show ad arenarsi e a venire cancellato – Hilary Duff ha trovato un nuovo serial nel suo futuro, ed uno d’eccezione calcolando che il suo predecessore è una delle serie tv più amate degli ultimi anni.

Entertainment Weekly conferma che l’attrice sarà la protagonista di How I Met Your Father, sorta di ‘spin-off’ di How I Met Your Mother. La premessa è identica: Sophie (Duff), nel futuro, racconta a suo figlio come nel 2021, insieme al suo gruppo di amici, finirà per conoscere quello che sarebbe diventato suo marito e padre del suo bambino. La serie è stata creata da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (This is Us) ma i creatori originali di How I Met Your Mother, Carter Bays e Craig Thomas, saranno i produttori. Hilary Duff sarà anche produttrice.

Hulu ha ordinato, per ora, una prima stagione di dieci episodi. Calcolando che Hulu è ormai di proprietà Disney, possiamo ipotizzare che da noi in Italia debutterà su Star di Disney+ in futuro.