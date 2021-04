Resident Evil 4 VR: ecco svelati i primi dettagli sul gioco

Capcom insieme ad Oculus Studio ed Armature Studio ha rivelato alcuni dettagli piuttosto interessanti dedicati a Resident Evil 4 VR, titolo annunciato al precedente Showcase dedicato a Resident Evil Village e verrà pubblicato sul mercato per Oculus Quest 2. Secondo quanto svelato dalle aziende, siamo venuti a conoscenza di informazioni importanti legati al quarto capitolo della serie sul mondo della realtà virtuale.

Ecco i dettagli:

Basandosi sui sistemi di base dell’originale e aumentando la suspense come solo la VR può fare, Resident Evil 4 su Quest 2 vi permetterà di giocare dalla prospettiva in prima persona di Leon. I controller Touch ti permetteranno di interagire con il mondo in un modo fondamentalmente nuovo rispetto a come si gioca su console. Armi e oggetti sono stati riprogettati come oggetti fisici che puoi raccogliere e con cui puoi interagire. Sarete anche in grado di cambiare le armi afferrandole dal vostro corpo invece di andare in un menu, e potrete brandire armi separate con ogni mano.

Ci si muoverà ancora in prima persona utilizzando lo stick analogico, ma Armature ha aggiunto un rig completo per la parte superiore del corpo sul personaggio di Leon per combinare il suo movimento con l’interattività a due mani ottenuta con i controller Touch. Hanno anche aggiunto il supporto per il teletrasporto e il movimento in scala della stanza, in modo da poter esplorare l’ambiente come si vuole. Con un sacco di opzioni di comfort a vostra disposizione, si può anche giocare attraverso il gioco comodamente seduti.

Armature sta usando elementi fondamentali dell’originale Resident Evil 4 per guidare il gameplay e i sistemi, ma ha rimasterizzato l’arte: oltre 4.500 texture sono state ridipinte o la loro risoluzione è stata aumentata. Le animazioni dei personaggi sono state convertite fedelmente all’Unreal Engine 4 e non sono state toccate dal materiale originale, e tutte le scene tagliate saranno presentate nel loro formato originale.