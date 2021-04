Disney+/Sony: nuovo accordo tra le due major

Deadline svela un nuovo accordo esclusivo siglato tra Sony Pictures e la Walt Disney Pictures riguardo la piattaforma digitale Disney+. Grazie ad un accordo esclusivo, Disney+ otterrà tutti i film della Sony Pictures dopo un anno dal loro debutto su Netflix. Questo vuol dire che Disney+, a partire dal 2022, potrà includere nel proprio servizio anche i film più ‘vecchi’ dello studio, inclusi – dunque – i tre Spider-Man di Sam Raimi, i due The Amazing Spider-Man o Venom che, in questo modo, andranno ad affiancarsi agli altri prodotti Marvel sotto la dicitura ‘Marvel Legacy‘.

Questo, naturalmente, porterà per la prima volta anche Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home ad essere disponibili nella sezione Marvel Cinematic Universe. Probabilmente anche Spider-Man: No Way Home e Venom – La furia di Carnage, uscendo quest’anno, dovrebbero debuttare in esclusiva su Disney+ dopo la loro uscita nei cinema e in home video.

Per quanto riguarda le uscite del 2022 – e, se parliamo solo di Marvel, citiamo Morbius e Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 sicuri – arriveranno sulla piattaforma digitale soltanto dopo la loro ‘esclusiva’ su Netflix che durerà un anno. Per ora, ovviamente, si parla di tutto ciò solo a livello di Stati Uniti d’America e non è chiaro se quest’accordo varrà anche in Italia.