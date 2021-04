Battlefield ritorna su PC, console e mobile: reveal vicino?

Finalmente ci siamo: dopo alcuni rumor, Electronic Arts e DICE hanno infatti annunciato il ritorno della serie Battlefield. I progetto del team di sviluppo sono stati rivelati tramite un update sul sito ufficiale del publisher e sviluppatore di Redwood, con qualche dettaglio in merito ai due nuovi titolo della serie in arrivo tra il 2021 e il 2022.

Come era lecito aspettarsi, il nuovo Battlefield uscirà nel corso di quest’anno per console e PC. Sicuramente possiamo aspettarci l’arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S ma non è ancora chiaro se il tutto arriverà anche sulle piattaforme di nuova generazione. Nel testo infatti viene spiegato come tutti i team coinvolti stiano lavorando alla nuova generazione del franchise. Il reveal arriverà comunque nel corso dei prossimi giorni e considerando che il comunicato stampa è stato lanciato nel corso della giornata odierna non è escluso che entro la prima settimana di maggio non ci siano novità in merito, come un reveal trailer.

Vi garantisco che è un passo audace. Ha tutto ciò che adoriamo di Battlefield e lo porta al livello successivo. Scala epica. Guerra totale. Momenti pazzeschi e inaspettati. Distruzioni che mutano le sorti dei combattimenti. Enormi battaglie, con più giocatori e caos mai visto. Tutto grazie alla potenza di PC e console di nuova generazione.



Il 2022 segnerà comunque l’arrivo di una nuovo step nella storia della saga. Sarà infatti l’anno in cui il primo titolo del franchise debutterà su mobile, con un gioco a sé stante, diverso da quello realizzato per console e PC. Allo sviluppo troviamO industrial Toys, che lavora a stretto contatto con DICE. Per un reveal completo, in questo caso, ci sarà comunque da aspettare ancora un po’.

Cosa ne pensante di queste dichiarazioni? Acquisterete il nuovo titolo di casa DICE oppure no? Fateci sapere i vostri pensieri lasciando un commento alla notizia.