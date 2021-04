Humankind: nuova beta, ecco i dettagli e il trailer

La beta di Humankind, il nuovo strategico a turni sviluppato da Amplitude Studios e pubblicato da SEGA, si arricchisce con un nuovo scenario. Come il comunicato stampa ci informa, infatti, da oggi è possibile giocare ben 4 Ere in un inedito scenario.

L’aggiornamento della beta di Humankind è già disponibile per il download su Steam ed Epic Games Store. I requisiti per accedervi, ovviamente, sono sempre gli stessi: è infatti necessario aver prenotato il gioco su uno dei due store. La nuova build inoltre offrirà una panoramica decisamente più importante sul gameplay Navale, grazie alla presenza di molta più acqua nei confini delle mappe. I giocatori vestono i panni di Victor Hugo, dal Neolitico fino alla prima età moderna, oppure per 150 turni.

A partire da oggi, qualsiasi giocatore che ha pre-acquistato il gioco su Steam o su Epic Games Store può accedere a Victor OpenDev e giocare nei panni dell’avatar di Victor Hugo.



Per quanto riguarda il periodo di accesso, la Victor OpenDev è disponibile a partire da oggi e sarà a disposizione dei giocatori fino alle ore 16:00 italiane del 3 maggio. Non è ovviamente escluso che nel corso dei prossimi mesi non possano essere pubblicate nuove versioni di prima, considerando anche il rinvio del gioco, previsto inizialmente per oggi 22 aprile e slittato invece al 17 agosto di quest’anno.

Se volete saperne di più sul gioco potete leggere la nostra anteprima: la trovate semplicemente cliccando qui. Continuate a seguire GamesVillage per essere sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi.