Forza Motorsport: al via gli inviti per il playtest

Forza Motorsport potrebbe essere davvero molto più vicino di quanto si creda. Nel corso delle ultime ore infatti Turn 10 Studios ha cominciato a lanciare diversi inviti per partecipare a dei playtest. L’annuncio è stato diramato tramite Twitter, direttamente dall’account ufficiale del franchise, con un breve video che potete trovate come da tradizione in calce alla notizia.

I piani di sviluppo sembrano dunque che procedano in maniera corretta. A inizio mese infatti Turn 10 Studios aveva iniziato a parlare di playtest per i giocatori, che sono appunto cominciati. Sotto questo aspetto, dunque, il prossimo Forza Motorsport potrebbe essere davvero molto vicino: svelato lo scorso anno durante uno degli eventi a tema Xbox, in molti pensavano che il titolo sarebbe stato ancora anni luce lontano dai giocatori. Non sembra questo il caso ma ovviamente restiamo in attesa di ulteriori informazioni in merito.

Come da tradizione, i primi inviti sono stati diramati ad un ristretto numero di giocatori. Nelle prossime settimane, man mano che ci saranno progressi nello sviluppo, saranno invitati sempre più giocatori. Il nostro consiglio dunque è quello di tenere d’occhio la mail se siete dei giocatori Xbox Series X|S e ovviamente PC: i prossimi a provare il nuovo racing game esclusivo Microsoft potreste essere proprio voi.