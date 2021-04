Resident Evil Village: copie in fuga in Australia

Mancano poco più di due settimane all’uscita di Resident Evil Village, ma già da oggi vi invitiamo a stare attenti agli spoiler online. Sembra infatti assurdo ma in Australia le copie fisiche stanno già cominciando a circolare, come testimoniano alcune foto comparse su Twitter.

Le prime informazioni riguardanti il gioco fortunatamente non sono ancora comparse online. L’unico dettaglio in merito trapelato riguarda solamente la dimensione del file installato su PlayStation 5: come circolato su alcuni forum, infatti, l’installazione richiedede 27.37GB di spazio libero sull’SSD della console Sony. Ovviamente non prendete questa informazione con oro colato, visto che l’oramai consueta patch day one non è presente sulle versioni fisiche. Allo stesso tempo non ci è dato sapere se anche le versioni Xbox Series X|S e old gen si attestino sulla stessa dimensione.

Sappiamo tutti quanto sia difficile, al giorno d’oggi, riuscire ad evitare gli spoiler su alcuni dei titoli più importanti. Per Resident Evil Village (di cui potete leggere il nostro provato riguardante la demo a questo indirizzo) dunque vi invitiamo a fare estremamente attenzione: le copie che stanno circolando in Australia infatti sono nelle mani dei possessori in largo anticipo. Il nostro consiglio è quello di allontarvi, per quanto possibile, dai social media e soprattutto da YouTube e forum dedicati ai videogiochi. Il rischio di rovinarsi la nuova avventura di casa Capcom è decisamente alta.