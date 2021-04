Sony e Firewalk Studios: annunciata una collaborazione per una nuova IP AAA multigiocatore

Da qualche tempo a questa parte, Sony si sta dando da fare con la divisione PlayStation, visto le molteplici collaborazioni con nuovi studi, come la precedente notizia riguardo lo studio di Jade Raymond. In queste ore, infatti, una nuova collaborazione è stata annunciata sulle pagine del blog ufficiale del colosso nipponico.

Riguardo tale collaborazione, ciò che subito evince dal testo che trovate in collegamento poco sopra, è che il colosso nipponico e Firewalk Studios hanno in mente una nuova IP AAA prettamente multigiocatore. Firewalk Studios è un nuovo team di sviluppo, nato nel 2018 e fondato da veterani dell’industria come Ryan Ellis, ex Creative Director per Destiny; Elena Siegman, ex producer per Guitar Hero II e Bioshock Infinite.

Non finiscono qui i titoli. Infatti, ci sono figure che hanno lavorato in giochi come Mass Effect e Apex Legends. Tutte queste personalità, insomma, lavoreranno all’unisono per la creazione di una nuova e al momento sconosciuta IP multigiocatore assieme a Sony Interactive Entertainment. Sicuramente ne sapremo di più nei mesi a venire, intanto vi lasciamo alle parole del capo dello studio, Tony Hsu.