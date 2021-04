PlayStation Now: ecco il supporto per lo streaming a1080p

Arrivano alcune succose novità per PlayStation Now, che, dopo aver affrontato aprile con una lineup di tutto rispetto, che comprendeva Marvel’s Avengers, Borderlands 3 e The Long Dark, ha annunciato, attraverso un tweet sul profilo ufficiale di PlayStation, l’arrivo del supporto per lo streaming di titoli con una definizione a 1080p.

Precedentemente infatti il servizio cloud gaming di casa Sony si limitava a una capacità massima di 720p. Il supporto verrà fornito negli Stati Uniti, in Giappone, in Canada e in Europa, dove PlayStation Now è disponibile, e inizierà nelle prossime settimane, almeno stando a quanto comunicato dalla stessa azienda su Twitter.

Anche se nel tweet Sony afferma che il supporto arriverà per i giochi in 1080p, il colosso nipponico non ha ancora condiviso una lista dei titoli che pootranno beneficiare di questa risoluzione più alta. Per questo si attendono presto degli aggiornamenti in merito da parte dell’azienda.

Di certo il supporto per lo streaming dei 1080p eleva il servizio PlayStation Now al livello dei suoi principali competitor nel cloud gaming. In questo momento infatti Microsoft sta testando il supporto per la stessa definizione grafica sul suo xCloud, mentre questo è già garantito su Amazon Luna, il servizio di cloud gaming sviluppato della multinazionale di proprietà di Jeff Bezos. Google Stadia invece è già più avanti, perché può arrivare anche a una risoluzione in 4K.

Un fortissimo upgrade insomma per il servizio di cloud gaming di casa Sony, che non vuole assolutamente perdere terreno nella sfida a quello che, con tutta probabilità, sarà il futuro dell’industria videoludica. Per cui se avete PlayStation Now, preparatevi: lo streaming a 1080p sta arrivando! Nel frattempo però potrete continuare a godervi i titoli già disponibili sul vastissimo catalogo di titoli tripla A per PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4. Tutti i titoli sono giocabili sulle console Sony (PlayStation 4 e PlayStation 5) e su PC Windows.