Daredevil & Co.: quale futuro nel Marvel Cinematic Universe?

Come saprete, la divisione televisiva della Marvel Entertainment (ormai defunta) aveva realizzato svariati show nel corso di questi anni, tra i quali la saga dei ‘Defenders’ sviluppata per Netflix. Serie che, tra alti e bassi, avevano comunque ottenuto un buon successo di pubblico e creato uno zoccolo duro di fan.

Con il debutto della piattaforma digitale Disney+, Netflix ha deciso di cancellare tutte le serie tv, bloccandone i diritti anche per svariati anni. Con i diritti tornati ai Marvel Studios, in molti si chiedono se la divisione di Kevin Feige resusciterà questi personaggi con gli stessi attori oppure procederà con un reboot. Ora That Hashtag Show potrebbe avere una risposta grazie ad un nuovo rumor.

Secondo il sito, i Marvel Studios re-introdurranno almeno quattro dei personaggi apparsi in questi serial con gli stessi attori: stiamo parlando di Charlie Cox come Daredevil, che dovrebbe apparire in Spider-Man: No Way Home; stiamo parlando della Jessica Jones di Krysten Ritter e del Punisher di Jon Bernthal, che dovrebbero apparire in delle serie tv di Disney+; e del Kingpin di Vincent D’Onofrio che, per il sito, dovrebbe apparire nella serie tv su Echo (anche se c’è la possibilità di un cameo in Occhio di falco).

Per quanto riguarda Iron Fist e Luke Cage il sito non sa se verranno re-introdotti successivamente o, in tal caso, se avranno il volto degli attori dello show o subiranno un reboot. Lo sapremo in futuro!