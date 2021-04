Monster Hunter Stories 2 Wings Of Ruin: requisiti per PC e data del Digital Event

Capcom ha pubblicato per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin i requisiti di sistema ufficiali per PC, tramite la pagina Steam del gioco. Inoltre, la società ha confermato che utilizzerà la tecnologia anti-manomissione Denuvo.

Inoltre Capcom ospiterà un Monster Hunter Digital Event il 27 aprile alle 7:00 PT / 10:00 ET / 23:00 JST, ha annunciato la società . Potrai guardarlo su canali ufficiali di YouTube e Twitch . La trasmissione condividerà le notizie sul primo aggiornamento gratuito del titolo per Monster Hunter Rise con Chameleos, Apex Rathalos e altro, nonché le ultime informazioni su Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Nei requisiti minimi, Capcom consiglia ai fan, per giocare al meglio Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, un processore e un sistema operativo a 64 bit oltra a un sistema operativo Windows10 da 64 bit. Il PC deve supportare un processore Intel Core i5-3470 da 3,20 GHz, oppure un AMD equivalente o superiore con 4 GB di RAM liberi. Per la grafica è necessario una scheda NVIDIA Ge Force GTX 650 da 2GB di VRAM. Inoltre è necessario che sul PC sia installato DirectX 11, mentre per l’audio è necessaria una scheda audio compatibile con DirectSound e che supporti DirectX 9 o superiore. Il gioco occupa 28 GB di memoria e richiede la connessione a Internet.

Per quanto riguarda i requisiti consigliati, è richiesto un processore e un sistema operativo a 64 bit, oltre a un sistema operativo con Windows 10 a 64 bit. Inoltre è necessario un processore Intel Core i5-4460 da 3,20 GHz, ma è possibile utilizzare anche un AMD equivalente o superiore e si deve avere 4 GB di RAM liberi per la memoria. La grafica richiede una scheda NVIDIA Ge Force GTX 760 con 2GB di VRAM. Inoltre è necessario che sul PC sia installato DirectX 11, mentre per l’audio è necessaria una scheda audio compatibile con DirectSound e che supporti DirectX 9 o superiore. Il gioco occupa 28 GB di memoria e richiede la connessione a Internet.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sarà disponibile per Switch e PC tramite Steam il 9 luglio.