Radio Viscera: nuovo sparatutto in arrivo su PC

Fire Face Corporation è un team indipendente che dal 2012 ha pubblicato diversi piccoli progetti, tra cui il noto puzzle game Small Radios Big Televisions. Ora lo studio è pronto a tornare con un nuovo gioco: Radio Viscera, uno sparatutto con visuale dall’alto, basato sulla fisica. L’annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un tralier (che potete trovare in calce all’articolo) dove appare chiaro fin da subito che siamo davanti a qualcosa di davvero curioso…

Il gioco catapulterà noi giocatori nel 1999, precisamente nel giorno del giudizio. Questa è l’unica premessa che Fire Face ha deciso di condividere, preferendo evidentemente lasciar parlare il violento gameplay arcade del titolo in questione: usando uno strano tipo di cannone portatile, faremo saltare muri e ostacoli per far cadere i nemici in trappole estremamente violente. Queste trappole includono lame rotanti e vasche piene di acido.

I nemici e gli oggetti disseminati nei vari livelli sono tutti mossi dalla fisica, in maniera take che rimbalzino nell’ambiente quando vengono colpiti dalla nostra arma, cosa che ci consentirà di dar luogo a svariate eliminazioni piuttosto creative. Il gioco disporrà anche delle classifiche e di un gif-maker automatico.

Per quanto riguarda la data di lancio, Radio Viscera uscirà per PC questa estate, come riporta la pagina Steam. Ovviamente vi terremo aggiornati! Nel frattempo, date un’occhiata ai risultati dei DICE Awards 2021.