Apex Legends Origini: la Stagione 9 arriva dal 4 maggio

La gang è tornata! L’ultimo trailer di Apex Legends pubblicato da Electronic Arts e Respawn Entertainment invita tutte le Leggende a consolidare il proprio status di campione in Apex Legends: Origini in uscita il 4 maggio. Il titolo riporterà le Leggende dove tutto è iniziato e metterà alla prova i giocatori, che dovranno dimostrare il proprio valore nell’arena. Inoltre, Valkyrie, la nuova Leggenda, può volare nel cielo con la sua attrezzatura e sparare una pioggia di missili sui suoi nemici. Inoltre ogni personaggio, vanta di un set di mosse fantasiose e abilità punitive a sua disposizione. È quindi arrivato il momento di una serie completamente nuova degli Apex Games.

Il trailer conferma che la tanto attesa modalità 3vs3 Arena, sarà rivelata a partire dal 26 aprile. La città di Olympus, nel frattempo è stritolata da una morsa di radici e ramificazioni. Sarà presente anche un nuovo tipo di arma, l’arco Bocek, potente e letale, per chiunque sia in grado di usarla. Nel trailer, Valkyrie lo usa con maestria. Sarà possibile utilizzare il Pass Battaglia Origini, per ottenere le ricompense delle sfide giornaliere e settimanali. Per coloro che sono in cerca di fame e gloria, non poteva mancare la modalità Classificata Origini, dove è possibile dimostrare il vostro valore.

Apex Legends è un videogioco free-to-play disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.