Judgment: pubblicati il sito web e il trailer di lancio ufficiali

L’editore Sega e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un sito web per il conto alla rovescia del Judgment’s Day che si terrà il 7 maggio alle 7:00 PT, le 15:00 in Italia. Judgment è uno spin-off della serie Yakuza ambientato a Kamurocho, Tokyo ed è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 nel dicembre 2018 in Giappone, seguito da giugno 2019 in tutto il mondo. Una versione rimasterizzata è stata lanciata oggi per PlayStation 5, Xbox Series e Stadia in tutto il mondo. Inoltre Sega ha pubblicato anche il trailer di lancio per le versioni PlayStation 5, Xbox Series e Stadia di Judgment. Di seguito una panoramica del gioco:

Judgment sfrutta il nuovo hardware con una grafica raffinata a 60 fotogrammi al secondo insieme a tempi di caricamento migliorati e include tutti i contenuti scaricabili rilasciati in precedenza su queste tre piattaforme. Lodato come il miglior dramma poliziesco non in TV dall’Hollywood Reporter, Judgment è stato originariamente pubblicato su PlayStation 4 nel 2019. Judgment, rimasterizzato, segna il debutto del racconto crudo su Xbox e Stadia.

Judgment è un thriller d’azione che mette i giocatori nei panni di Takayuki Yagami, avvocato caduto in disgrazia diventato un robusto detective privato, mentre scopre il mistero dietro una serie macabra di omicidi. Insieme al suo partner, l’ex Yakuza Masaharu Kaito, Yagami deve farsi strada attraverso la criminalità sotterranea di Kamurocho per svelare la verità, per quanto dolorosa possa essere.

Judgment assume i tratti distintivi classici della serie Yakuza attraverso gli occhi di Yagami. I fan riconosceranno i combattimenti di strada ruvidi, avvincenti missioni secondarie con la gente del posto e le pause comiche con i mini giochi. Judgment pone l’accento sul gameplay investigativo che rintraccia i sospetti e scopre indizi mentre Yagami cammina sulla sottile linea della giustizia in un mondo di corruzione. Ricco di una storia emozionante, combattimenti filmici e un cast di personaggi intensi, Judgment terrà tutti gli aspiranti detective privati ​​sulle spine.