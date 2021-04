Sony Interactive Entertainment Shanghai ha annunciato che la prossima settimana avrà luogo il PlayStation China Press Conference 2021: l’evento si terrà il 29 aprile alle ore 18:00 italiane, e verrà trasmesso in streaming su Weibo, Bilibili, Douyu.com, Hauya.com, Douyin (Tik-Tok) e Kuaishou. Niente trasmissione su YouTube e Twitch per lo show, che a quanto pare non prevederà nemmeno la presenza di sottotitoli in inglese.

Sebbene non siano stati annunciati ulteriori dettagli, anche l’account Twitter di PlayStation China Hero Project ha condiviso la notizia, chiedendo di provare a suggerire quali saranno i giochi in programma che potrebbero fare la loro comparsa all’evento. Possiamo dunque immaginarci che potranno essere presenti titoli come In Nightmare, Convallaria, ANNO Mutationem, FIST Forged in Shadow Torch, Boundary e tanti altri ancora.

E secondo voi, invece, quali potranno essere i giochi di questo prossimo show? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Ovviamente noi di GamesVillage.it seguiremo il PlayStation China Press Conference 2021 e vi aggiorneremo sulle prossime novità.