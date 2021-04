Chernobylite: annunciato il periodo di lancio per console e PC

Il gioco di ruolo survival horror Chernobylite uscirà dall’ early access per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e GOG a luglio, seguito da PlayStation 5 e Xbox Series, hanno annunciato l’editore All In! Games e lo sviluppatore The Farm 51. La versione early access attualmente disponibile ha un prezzo di $ 29,99, il 20% in meno del suo prezzo di lancio. L’acquisto della versione garantisce l’accesso al gioco completo al momento del lancio, nonché l’accesso gratuito a tutti i futuri contenuti scaricabili. Di seguito una panoramica del gioco:

Chernobylite è un nuovo gioco RPG survival horror che mescola l’esplorazione open world inquietante e la narrazione non lineare con forti meccaniche di base dei giochi di ruolo. Fate le vostre scelte, ma ricordate: non solo avranno un impatto diretto sulla Zona, ma a volte ne sentirete le conseguenze molte ore dopo aver giocato. Giocate nei panni di un fisico, uno degli ex dipendenti della centrale elettrica di Chernobyl, e indagate su una misteriosa scomparsa. Ricordate, la presenza militare non è la vostra unica preoccupazione. Preparatevi per un’entusiasmante avventura di sopravvivenza, cospirazione, orrore, amore e ossessione.

Caratteristiche principali

Esplorazione : provate la bellissima e spaventosamente accurata ricostruzione 3D della zona di esclusione di Chernobyl.

: provate la bellissima e spaventosamente accurata ricostruzione 3D della zona di esclusione di Chernobyl. Trama non lineare : immergetevi in un’emozionante survival horror.

: immergetevi in un’emozionante survival horror. Prendere decisioni che influiscono sul mondo : alleatevi o combattete con i residenti della zona, ma qualunque cosa voi facciate, non fidatevi mai completamente di loro.

: alleatevi o combattete con i residenti della zona, ma qualunque cosa voi facciate, non fidatevi mai completamente di loro. Team Building : Supportate i vostri compagni e loro vi sosterranno.

: Supportate i vostri compagni e loro vi sosterranno. Sopravvivenza : Affrontate minacce naturali e soprannaturali, a volte provenienti da luoghi che non potete ancora capire.

: Affrontate minacce naturali e soprannaturali, a volte provenienti da luoghi che non potete ancora capire. Crafting : Occupatevi solo della vostra base o ampliate le vostre possibilità apportando modifiche alle armi, utilizzando strumenti e costruendo dispositivi avanzati nella base.

: Occupatevi solo della vostra base o ampliate le vostre possibilità apportando modifiche alle armi, utilizzando strumenti e costruendo dispositivi avanzati nella base. Cambiare il passato : l’utilizzo del vostro dispositivo speciale vi consente di modificare le scelte precedenti, ma giocare con una realtà alternativa influenzerà l’intero gameplay. A volte significa combattere contro creature selvagge che vengono da altri mondi.

: l’utilizzo del vostro dispositivo speciale vi consente di modificare le scelte precedenti, ma giocare con una realtà alternativa influenzerà l’intero gameplay. A volte significa combattere contro creature selvagge che vengono da altri mondi. Raccolta di informazioni: indagate e raccogliete dati con una serie di sofisticati strumenti di analisi dell’ambiente e delle sostanze. Quello che troverete potrebbe influenzare le scelte future o farvi desiderare di cambiare quelle precedenti.

Chernobylite sarà disponibile a luglio per PS4, Xbox One, e PC, e solo a fine 2021 per PS5 e Xbox Series.