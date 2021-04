Risposte in thread: disponibile da oggi su Twitch

Gli utenti di Twitch potranno rispondere in thread nella chat a partire da oggi, ha annunciato la popolare piattaforma di streaming. Le risposte in thread potrebbero rendere molto più facile avere conversazioni secondarie all’interno delle chat di Twitch, che a volte sono cascate di testo caotiche senza un modo semplice per dire chi potrebbe parlare con un altro. Il nome scelto per questa nuova e interessante funziona è: “Risposte chat”.

Per avviare una risposta in thread, passa con il mouse su un messaggio, fai clic sulla freccia che verrà visualizzata e quindi digita il messaggio.

Twitch ha lanciato per la prima volta le risposte in thread come esperimento di 30 giorni al 50% dei canali nell’agosto 2020, quindi potresti aver visto qualcosa di simile durante i tuoi viaggi sul sito in quel momento. In risposta a questo esperimento, Twitch include alcune nuove funzionalità con la versione completa, come la possibilità di personalizzare il modo in cui desideri che le risposte appaiano nella finestra della chat e nelle scorciatoie da tastiera. Sebbene caotica, la chat di Twitch è una grande arte di come gli streamer creano comunità sul sito, quindi qualsiasi miglioramento potrebbe portare a connessioni più vivaci.