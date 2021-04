Evercade VS, Blaze svela la nuova versione multiplayer

Evercade VS è la nuova attesissima versione multiplayer della celebre console specializzata in Retrogaming che sta letteralmente conquistando l’intero settore retrò, ovvero la blasonata Blaze Evercade, il cui hands-on arriverà presto su queste pagine. Come sappiamo la console originale è principalmente un portatile, ma come il moderno Nintendo Switch, ha la possibilità di essere fruito sullo schermo televisivo, grazie ad un collegamento con un semplice cavetto Micro-HDMI, purtroppo non incluso nella confezione. Il sistema Evercade si basa su reali cartucce fisiche vecchio stile, sulla falsariga di quelle del Game Boy Advance, che contengono ognuna una collezione tematica dedicata al passato, tra cui spiccano le raccolte Namco Museum, Atari Collection ed Interplay Collection, in un parco titoli numerato attualmente di una ventina di unità, ma in continua evoluzione.

Nel giorno di oggi, 23 Aprile 2021, lo sviluppatore britannico Blaze Entertainment ha svelato al mondo intero la nuovissima Blaze Evercade VS edizione casalinga del suo portatile che offre, come si intuisce dal nome, la possibilità di sfide sul divano di casa per ben quattro giocatori in contemporanea, con tanto di joypad classici cablati, con i cavi destinati ad intrecciarsi tra loro allegramente, esattamente come accadeva negli anni ottanta e novanta. La console utilizza le medesime cartucce già in commercio per la versione Blaze Evercade Handheld ed ha già generato un interesse enorme nel settore del Retrogaming mondiale. Settore che, peraltro, Blaze Entertainment sembra decisamente deciso a conquistare. Del resto il produttore inglese ha sempre avuto un occhio di riguardo per il settore, da quando ha distribuito, in tempi ormai lontani, si parla del 2009, l’ormai leggendario Blaze Mega Drive, riedizione miniaturizzata ma compatibile con le cartucce originale del SEGA Mega Drive, costruito da At Games, e basato sull’originale processore Motorola 68000.

Il sistema Blaze Evercade VS offre quattro controller USB dotati di croce direzionale evoluta, quattro tasti dorsali dedicati, doppio slot cartuccia, che ricorda tanto la doppia piastra audiocassetta degli stereo anni ottanta, ed un collegamento WiFi integrato, da utilizzare per aggiornamenti ed altro, con output totalmente compatibile con gli attuali sistemi in Full HD 1080. Un catalogo già edito di quasi trecento titoli retrogaming di culto, selezionati nelle diverse raccolte, ed una interfaccia completamente ridisegnata per la fruizione casalinga. Peraltro il sistema è presente sul fin troppo moderno Instagram, oltre che sui principali social, incluso Facebook.

Evercade VS permetterà, peraltro, ai possessori della versione handheld di utilizzare il loro portatile come joypad alternativo nelle partite multi giocatore. Il sistema sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di Novembre 2021, con i preordini che partono già nel mese di Maggio. Retro Village seguirà da vicino questo interessante sistema, la cui famiglia si sta pian piano allargando, e diventando indispensabile per i collezionisti. Target di riferimento a cui è ovviamente dedicato. Trovate il sito ufficiale del nuovo sistema Evercade VS dedicato al multiplayer al seguente LINK. Di seguito l’emozionante trailer rilasciato da Blaze Entertainment appena un’ora fa su YouTube. Buona RetroVisione.