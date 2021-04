Chivalry 2: disponibile da oggi la closed beta

Lo sviluppatore Torn Banner Studios, il publisher Tripwire Presents, ed il publishing parnter per il retail Deep Silver hanno aperto i cancelli alla closed beta cross-play di Chivalry 2. A partire da oggi venerdì 23 aprile e fino a domenica 26 aprile alle 16:30 i giocatori avranno la prima opportunità di sperimentare il campo di battaglia medievale con il Cross-Play abilitato su tutte le principali piattaforme di gioco, inclusi PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, e Xbox Series X|S .

Qui sotto potete vedere i dettagli di questa closed beta, in cui è possibile fare richiesta qui:

Cross-Play attraverso tutte le piattaforme : il cross-play abbatte i confini tra PC e console, consentendo ai giocatori di affrontarsi sul campo di battaglia insieme, indipendentemente dalla piattaforma.

: il cross-play abbatte i confini tra PC e console, consentendo ai giocatori di affrontarsi sul campo di battaglia insieme, indipendentemente dalla piattaforma. Le dimensioni contano : sperimentate il caos di epici campi di battaglia medievali, lanciatevi in prima linea e sperimentate veri combattimenti su vasta scala che supportano fino a 64 giocatori progettati per catturare l’intensità e la portata di “La battaglia dei bastardi” di Game of Thrones.

: sperimentate il caos di epici campi di battaglia medievali, lanciatevi in prima linea e sperimentate veri combattimenti su vasta scala che supportano fino a 64 giocatori progettati per catturare l’intensità e la portata di “La battaglia dei bastardi” di Game of Thrones. Padroneggia il tuo arsenale : l’arsenale si espande con il nuovo sistema di sottoclassi che offre più varietà che mai. Quattro classi base si espandono in 12 sottoclassi, tra cui lo Skirmischer, un ibrido corpo a corpo / a distanza, fino al Poleman, un combattente che tiene a bada i nemici con il corpo a corpo a lunga distanza.

: l’arsenale si espande con il nuovo sistema di sottoclassi che offre più varietà che mai. Quattro classi base si espandono in 12 sottoclassi, tra cui lo Skirmischer, un ibrido corpo a corpo / a distanza, fino al Poleman, un combattente che tiene a bada i nemici con il corpo a corpo a lunga distanza. Il mondo è la tua arma : dominate l’azione con una varietà di macchine d’assedio pesanti tra cui baliste, catapulte, trabucchi, arieti, trappole e altro. Utilizzate le trappole per difenderti. Potete persino infliggere danni con “oggetti trovati” sul campo di battaglia. Provate a buttare giù una tazza di idromele e sferrate un colpo mortale con il calice vuoto o uccidete un nemico buttandogli in faccia un pollo in fiamme!

: dominate l’azione con una varietà di macchine d’assedio pesanti tra cui baliste, catapulte, trabucchi, arieti, trappole e altro. Utilizzate le trappole per difenderti. Potete persino infliggere danni con “oggetti trovati” sul campo di battaglia. Provate a buttare giù una tazza di idromele e sferrate un colpo mortale con il calice vuoto o uccidete un nemico buttandogli in faccia un pollo in fiamme! Nuova mappa – The Siege of Rudhelm : in seguito al primo hands on di Chivalry 2 del PAX East 2020, vivete il ritorno della modalità Team Objective amata dai fan e unisciti alle squadre di attacco o di difesa mentre 64 giocatori si contendono il controllo di un castello ben fortificato.

: in seguito al primo hands on di Chivalry 2 del PAX East 2020, vivete il ritorno della modalità Team Objective amata dai fan e unisciti alle squadre di attacco o di difesa mentre 64 giocatori si contendono il controllo di un castello ben fortificato. Molte modalità: oltre alla modalità Team Objective, i partecipanti alla closed beta possono anche affinare le loro abilità in una varietà di altre modalità, tra cui Team Deathmatch e Free-for-All.

Il gioco completo sarà disponibile dall’8 giugno.