Hood Outlaws and Legends a 60 FPS con tanto di supporto al ray-tracing su next-gen

Sumo Digital e Focus Home Interactive si preparano al lancio del titolo multiplayer a stampo medieval fantasy PvPvE, Hood Outlaws and Legends, titolo a dir poco interessante sotto alcuni punti di vista relativi a meccaniche e obiettivi. Tante sono le informazioni giunte ad oggi, ma quest’ultima sarà forse ancora più sensazionale.

Dunque, per il suddetto gioco e i suoi futuri giocatori, arrivano buone nuove. Sumo Digital, precisamente il game director Andrew Willans, ha dichiarato che l’originale produzione (che, ricordiamo, arriverà al prezzo di €30 circa) supporterà i 60 FPS con tanto di tecnologia ray-tracing attiva. Ogni piattaforma poi, spiega Willans, avrà la propria risoluzione, ad oggi comunque ancora sconosciuta alla stampa specializzata.

Il nostro target è quello dei 60 FPS con supporto al ray-tracing per entrambe le console, mentre le risoluzioni finali saranno confermate (dopo l’ottimizzazione) e comunicate prima del lancio.



GamesVillage vi ricorda che Hood Outlaws and Legends arriverà per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam il 7 maggio. Rimanete con noi per saperne di più nei prossimi giorni.

In un violento mondo medievale, sconfiggi le bande rivali in alcune intense rapine PvPvE multigiocatore. Agisci furtivamente senza farti scoprire o fatti strada combattendo in modo rumoroso e brutale, solo il migliore riuscirà a fuggire con il meritato bottino.