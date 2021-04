Predator Tech partner del torneo di Rainbow Six Siege

Annuncio ufficiale di Predator

Predator annuncia la sua partecipazione con Intel in qualità di Tech Partner al torneo nazionale di PG Esports in collaborazione con Ubisoft sul titolo di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Per il terzo anno consecutivo il brand di Acer dedicato al mondo del gaming sarà al fianco dei proplayer italiani con una nuova gamma di prodotti sempre più all’avanguardia: dai processori Intel Core di ultima generazione alle potenti schede grafiche NVIDIA RTX, dalle rivoluzionarie tecnologie di raffredamento ai display a 360Hz dei nuovi monitor gaming.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è uno dei 10 videogame per PC più seguiti in assoluto a livello internazionale dall’enorme community di giocatori e il quinto più visto su Twitch Italia. La competizione nazionale di Rainbow Six Siege vedrà misurarsi i migliori team italiani in un torneo della durata di tre mesi che culminerà con le finali e le finalissime annuali previste a luglio. La squadra vincitrice accederà di diritto, come team rappresentante per l’Italia, alla Challenger League Europea insieme agli altri vincitori dei campionati nazionali ufficiali europei.

Tiziana Ena – PBU & Marketing Manager Acer Italy – afferma: “Siamo entusiasti di annunciare il prosieguo della nostra collaborazione con PG Esports. Predator lavora costantemente per mettere a disposizione dei giocatori italiani e internazionali una gamma di prodotti sempre più potente e innovativa, ideale per chi ambisce a un gameplay ai massimi livelli.”

Gli appassionati sono invitati a seguire le dirette del torneo il mercoledì e il giovedì sul canale ufficiale Rainbow6IT, mentre tutte le ultime notizie e i momenti salienti delle competizioni saranno condivise sui canali social di Predator Italia (@PredatorGamingIT, @predatorgamingit).