Resident Evil Village: nuovo trailer introduce la demo del castello disponibile da domani

In questo momento, tantissimi sono i giocatori che hanno messo le mani sulla demo di Resident Evil Village. Tale provato (trovate qui il nostro) dà la possibilità di girovagare esclusivamente per la zona del villaggio e, mentre alcune copie in Australia sono già state date ai consumatori, ecco che ci si avvicina alla seconda parte della demo che Capcom ha promesso.

Il colosso nipponico, ovviamente, non può che celebrare l’arrivo della nuova demo scaricabile da tutti a partire da domani (qui trovate tutte le info che vi servono) e lo fa con un nuovo trailer che trovate proprio in calce.

Qualora foste davvero fin troppo interessati (si fa per dire, chiaramente), presso il blog ufficiale di PlayStation potrete trovare un articolo interamente dedicato alla demo che arriverà nella giornata di domani. Mentre vi lasciamo un assaggio dell’articolo, seguito dal nuovo video, vi ricordiamo che Resident Evil Village sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e Google Stadia dal 7 maggio.