Metal Gear Solid 2: c’è un remake in sviluppo?

Non si fermano le voci su un possibile remake di Metal Gear Solid 2. Sono oramai diversi anni che si fa un gran parlare del ritorno della serie targata Hideo Kojima (oltre che di Silent Hill) e questa volta la teoria di molti appassionati del franchise affonda le sue radici in un misterioso account Twitter.

Come riportato online infatti, da inizio aprile è presente sul social media un account chiamato Tom Olsen, che continua a pubblicare messaggi legati a Metal Gear Solid 2. Uno di questi è stato addirittura citato dal profilo Twitter ufficiale del franchise e in tantissimi pensano che dietro questa manovra in realtà ci sia Konami, magari intenta a preparare un remake dello storico capitolo che debuttò originariamente nel 2001 su PlayStation 2.

Inutile dire che al momento le teorie si sprecano. Quasi sicuramente c’è però una correlazione tra Konami e Tom Olsen, soprattutto considerando il cinguettio condiviso proprio dal publisher e sviluppatore giapponese. Purtroppo, almeno per ora, l’unica cosa che possiamo fare è continuare a fantasticare ma forse in un futuro troppo lontano (qualcuno ha detto E3 2021?) potrebbe essere davvero vicino una riedizione dell’intero franchise o almeno dei giochi più importanti della saga anche se al momento nessuno vicino a Konami ha voluto dare una spiegazione logica a quello che sta accadendo. Tempo al tempo dunque, vi aggiorneremo se ci saranno novità ufficiali in dirittura d’arrivo.

Tom, we talked about this.

Please check your Codec each morning for meeting updates and evacuations in-case of PMC incursions.

And we have visitors coming next week, so finish cleaning the vents and make sure the flags are all hung properly, but do not touch the C4 this time. https://t.co/u9C6yrONil

— METAL GEAR OFFICIAL (@Metalgear) April 14, 2021