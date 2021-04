Hitman 3: da oggi il nuovo bersaglio elusivo

Da oggi 23 aprile è disponibile il secondo bersaglio elusivo, The Politician, in Hitman 3: si tratta di Barbara Elizabeth Keating, tycoon neozelandese e ministro degli affari esteri, e si svolge a Hawke’s Bay. Per l’occasione IO Interactive ha pubblicato un video, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nel testo che accompagna il filmato: “Il bersaglio elusivo The Politician arriva su HITMAN 3 il 23 aprile. Tutti i giocatori, dal 23 aprile al 3 maggio, possono giocare gratuitamente a questo bersaglio elusivo a Hawke’s Bay. Che tu possieda il gioco completo o il free starter pack.”

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che in questo periodo vengono pubblicati i DLC sui sette peccati capitali e che il primo bersaglio elusivo era Il collezionista.