It Takes Two: l’opera targata Hazelight Studios a quota un milione di copie

Josef Fares è sicuramente, al giorno d’oggi, uno dei nomi più conosciuti dell’intera industria videoludica. Per chi non lo sapesse, egli è l’uomo a capo dello studio dietro due ottime produzioni recenti e create sotto l’ala protrettrice di Electronic Arts: A Way Out e il più recente It Takes Two.

Il boss di Hazelight Studios, questo il nome del team di sviluppo supportato dal colosso statunitense, è lieto di annunciare che la più recente produzione dello studio, titolo interamente cooperativo e di cui trovate qui la nostra recensione, ha raggiunto ad oggi la bellezza di un milione di copie piazzate sul mercato.

Questo dimostra che ci sono sicuramente giocatori che vogliono anche giocare in coop nei giochi! Grazie a tutti e spero di vedere più titoli come questo.



Queste sono le parole di Fares, pubblicate tramite un post su Twitter e con queste vi ricordiamo che It Takes Two è attualmente disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, Playstation 4 e PC tramite Steam e Origin.