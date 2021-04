Microsoft office 2021, presto su Mac

Office 2021 in arrivo per i prodotti Apple

Microsoft sta rilasciando una versione di anteprima di Office 2021 per Mac e Office LTSC questa settimana. Sebbene Office LTSC (Long-Term Servicing Channel) sia progettato per i clienti commerciali, entrambe le versioni sono versioni perpetue di Office che non si basano su abbonamenti o sul cloud. Microsoft ha annunciato i suoi piani per Office 2021 a febbraio e una versione di Windows, che non sarà disponibile in anteprima, sarà rilasciata entro la fine dell’anno.

Office 2021 per Mac supporterà sia Apple Silicon che Mac basati su Intel e richiederà almeno 4 GB di RAM e 10 GB di spazio di archiviazione. È progettato per essere una versione statica di Office, ma durante l’anteprima ci saranno aggiornamenti mensili che potrebbero includere nuove funzionalità. Una volta che Office 2021 per Mac sarà definitivo e rilasciato, non verranno aggiunte nuove funzionalità. I miglioramenti attuali includono:

Cosa ci si aspetta da Office 2021 su Mac

Line Focus, questa funzionalità rimuove le distrazioni per consentire agli utenti di Word di spostarsi riga per riga in un documento.

XLOOKUP, una funzionalità di Excel che ti consente di trovare elementi in una tabella o in un intervallo per riga.

Supporto per array dinamici in Excel, che dispone di nuove funzioni per gli array dinamici nei fogli di calcolo.

Registra una presentazione con narrazione in PowerPoint.

La variante Microsoft Office LTSC includerà anche cose come il supporto della modalità oscura, miglioramenti dell’accessibilità e le stesse funzionalità Dynamic Arrays e XLOOKUP trovate in Excel 2021 per Mac. Office 2021 per Windows includerà funzionalità simili.

Se sei interessato a provare Office 2021 per Mac, dovrai scaricare il programma di installazione dal sito di Microsoft e uno speciale Volume License Serializer per attivare l’anteprima.

Funzionalità di Office su Mac riassunte