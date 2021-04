Life is Strange True Colors: nel nuovo video si parla di Alex

Pochi giorni fa era stato pubblicata la scena d’apertura di Life is Strange True Colors, nuovo capitolo della serie in sviluppo da parte di Deck Nine Games e pubblicato da Square Enix. Poco fa invece, sulle pagine social del gioco è stato fatto uscire un nuovo video, dal titolo Meet Alex, incentrato proprio sulla protagonista.

Questo il testo che accompagna il video: “In Life is Strange: True Colors giocherai nei panni di Alex Chen, una ragazza di 21 anni cresciuta all’interno del sistema di affidamento dell’Oregon. Sta andando a trovare suo fratello Gabe, che non vede da anni, a Haven Springs, e nel corso della storia deciderà se questa cittadina isolata del Colorado sarà il luogo che diventerà, finalmente, la sua casa.”

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che Life is Strange True Colors sarà disponibile dal 10 settembre su PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Intanto, qualora lo vogliate, potete andate pure a leggere la nostra anteprima per saperne di più su questo titolo.

Alex Chen nasconde la sua maledizione: il potere dell’empatia, ovvero l’abilità di assorbire e manipolare le emozioni degli altri. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto “incidente”, Alex usa il suo potere per scoprire la verità.