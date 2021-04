PlayStation Studios ha una sua pagina su Steam

Se il futuro di PlayStation sia anche su PC appare scontato, anche se ci sono alcuni dettagli ancora da chiariree. Quello che appare chiaro però è che ora il colosso giapponese di proprietà di Sony ha davvero un grande interesse sul mercato, tanto da aver organizzato l’apertura di una pagina dedicata su Steam.

La novità è stata notata da diversi utenti della piattaforma di Valve. Cliccando, ad esempio, sulla pagina dedicata a Days Gone (in arrivo a breve proprio su PC) si può notare il bottone “Scopri tutto il franchise su Steam”, che dovrebbe di base riportare ai titoli del produttore, ovvero in questo caso PlayStation Studios. La pagina è al momento ancora da costruire, visto e considerato che esistono solo due titoli di casa Sony sulla piattaforma ma con le recenti manovre di avvicinamento non è da escludere che nel prossimo futuro buona parte del catalogo possa essere trasferito direttamente su Steam.

I tempi cambiano, dunque. E come Microsoft si è oramai buttata nel mondo dei giochi PC con una strada completamente diversa da quel Windows Live riproposto fino ai tempi più recenti, anche Sony sta decidendo di tentare l’arrivo su Steam ed Epic Games Store. Una mossa in linea con i tempi, dettati anche da quanto oramai il PC come piattaforma sia sempre più diffusa e non più una nicchia. Non resta dunque che scoprire quando arriveranno i prossimi titoli del colosso giapponese. E soprattutto quali saranno, considerando che il catalogo è decisamente ricco di ottimi giochi. Siete curiosi anche voi?