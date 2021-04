Overwatch: Jeff Kaplan chiede di supportare ancora Blizzard

Jeff Kaplan ha lasciato Blizzard (e lo sviluppo di Overwatch) qualche giorno adddietro. Nonostante il suo addio, il director ha chiesto un favore ai fan del gioco tramite Reddit, ovvero quello di continuare a supportare il team di sviluppo attualmente al lavoro sul secondo capitolo del nuovo franchise della casa di Irvine.

Può sembrare scontato ma non lo è affatto. Nell’industria dei videogiochi può accadere che ci siano dei risentimenti e dei contrasti, un po’ come avvenuto con l’ex Director di Days Gone, che ha addirittura scaricato la colpa sui giocatori se la serie non avrà l’occasione di vedere un secondo capitolo. Kaplan ha parlato con il cuore, spiegando che è necessario continuare a supportare il team al lavoro sul secondo capitolo di Overwatch, che appare comunque molto distante.

Per favore, prendetevi cura del team. Sono meravigliosi, fantastici, delle persone brillanti e hanno bisogno di voi in questo momento.



Questo è l’ultimo atto di amore di Kaplan verso il franchise, che dopo 25 anni in Blizzard ha contribuito a creare nella sua interezza. Non è ancora chiaro quando i giocatori potranno vedere il sequel ma sembra davvero molto lontano. Speriamo in buone notizie al più presto e chiaramente non appena ci saranno ulteriori informazioni vi aggiorneremo, dunque continuate a seguire GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.