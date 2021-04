Blood Bowl 3: nuovo trailer ‘Black Orcs’ ora disponibile

Nacon, noto publisher francese con numerose IP tra le mani, non ha solo conoscenze nell’ambito del genere racing, come si potrebbe facilmente penare. Tutt’altro, Nacon ha davvero una eterogenea moltitudine di generi da cui attribuire e, tra questi, vi è quel particolare mix tra strategico e sportivo racchiuso in Blood Bowl 3, il quale, proprio in queste ore, ha ricevuto un nuovo trailer.

ll suddetto video intitolato ‘Black Orcs‘, che trovate in calce alla notizia, si concentra sull’omonima squadra la quale, a sua volta, si focalizza sulla forza bruta da usare contro i suoi avversari. Guardate pure il video per capirne di più.

Intanto, GamesVillage vi ricorda che l’interessante titolo targato Nacon e Cyanide Studio, Blood Bowl 3, arriverà su Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam nel mese di agosto di quest’anno.