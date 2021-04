Il Konami Code compie trentacinque anni!

Questo 2021 è un anno importante nel mondo del videogioco, durante il quale si sono celebrati tanti anniversari di opere divenute storiche. Come per esempio quello della serie di The Legend of Zelda, che ha compiuto 35 anni lo scorso febbraio, o del franchise dei Pokémon, che invece è arrivato al quarto di secolo. 30 anni li ha compiuti anche Street Fighters II, mentre Halo sta per arrivare a quota 20. Ma anche se la lista potrebbe continuare, il prossimo 25 aprile sarà il turno di una vera istituzione del mondo videoludico, il Konami Code.

La leggenda vuole che il codice sia nato dalle mani di Kazuhisa Hashimoto, un programmatore che, nel 1986, stava lavorando al port per Famicom di Gradius, un grande successo arcade. Hashimoto però trovava il gioco talmente difficile da terminare che si trovò costretto a inserirvi un cheat code per sbloccare tutti i power up disponibili nel gioco riuscire a finirlo.

In casa Konami nessuno venne informato della cosa, e il gioco venne pubblicato così. Il publisher giapponese decise di non rimuoverlo, per non rischiare di rovinare altre parti del codice di gioco. Era nato un pezzo di storia: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, A, B, Start. Il Konami Code spopolò, tanto da tornare in altri titoli di casa Konami.

Come successe per esempio con Contra, il gioco del 1987 che rese questo cheat code davvero immortale. All’interno di questo gioco infatti il Konami Code sbloccava ben 30 vite aggiuntive, utilissime per finire il gioco.

Per celebrare questa particolare ricorrenza, Konami ha deciso di pubblicare un video (che trovate in fondo all’articolo) di tracce lo-fi remixate che fanno da sottofondo al video di un pilota che gioca a Gradius nello spazio. Purtroppo però Hashimoto non è qui a festeggiare il trentacinquesimo anniversario della sua iconica creazione: il programmatore è infatti scompaso lo scorso anno.

Toccherà allora a tutti i fan onorarlo in questo particolare anniversario, continuando a utilizzare il suo iconico cheat code.