Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft sa che l’ultimo update non ha rispettato le attese dei fan

L’ultima patch preparata da Ubisoft per Assassin’s Creed Valhalla è stata accolta con molte critiche dei fan, e il publisher francese ha affermato di esserne perfettanente cosciente. Ma il mea culpa di Ubisoft non si è fermato qui: il gigante del videogioco ha anche promesso, attraverso un post sul suo blog ufficiale, di migliorare la qualità dei suoi aggiornamenti in futuro.

Questo sarebbe uno dei motivi per cui la compagnia ha deciso di allungare di una settimana il termine degli update, passando da quattro a cinque, una decisione, anche se non l’unica, che sta alla base del ritardo della nuova patch, Wrath of the Druids, che è stata recentemente rinviata dal 27 aprile al 13 maggio.

“La nostra community è il cuore di tutto ciò che facciamo, e ci sforziamo sempre di garantirvi le migliori esperienze. Detto ciò, riconosciamo che alcuni dei nostri ultimi update non abbiano incontrato le vostre aspettative o aver soddisfatto i vostri standard. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti nel processo di produzione nei nostri strumenti, in modo da potervi dare aggiornamenti migliori”



Ubisoft ha anche spiegato in dettaglio quali siano le differenze tra update e hotfix, condividendo la roadmap dei suoi aggiornamenti nel prossimo futuro: un documento molto dettagliato che copre unperiodo abbastanza lungo, che si estende fino alla primavera. Stando a questa roadmap, subito dopo Wrath of the Druids arriveranno l’update 1.2.2 e la modalità Free Mastery Challenge. Inoltre l’azienda ha anche fornito delle timeline relative alla risoluzione di alcune ben note problematiche di Assassin’s Creed Valhalla, spiegando nel dettaglioai fan perché ci sia voluto tanto tempo per occuparsi di questi aspetti del gioco.

Insomma una vera e propria operazione trasparenza per il gigante francese del videogioco, che ha voluto rassicurare e “coccolare”, tutti i fan di Assassin’s Creed Valhalla e della saga in generale. Ora non resta altro che aspettare: i nuovi update di casa Ubisoft sapranno di sicuro stupirci.