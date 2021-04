Abzu: arriva l’edizione fisica per Switch!

Nel 2016 Giant Squid Studio e 505 Games erano finite al centro dell’attenzione grazie all’uscita di Abzu, un’onirica avventura sottomarina, che permetteva ai giocatori di mettersi nei panni di un sub e di esplorare liberamente fondali variopinti e popolati da una grande abbondanza di fauna marina.

Ebbene ora quel gioco, nonostante le difficoltà vissute dallo studio di sviluppo per realizzarne il port su Nintendo Switch, riceverà un’edizione fisica limitata proprio per la console ibrida di casa Nintendo, grazie al rapporto di partnership tra 505 Games e Super Rare Games. Si tratterà di una tiratura davvero ridotta, soltanto 5000 copie che diventeranno disponibili a partire dalle 18.00 del 29 aprile 2021 (ora italiana) sul sito internet di Super Rare.

Saranno ben due le versioni del gioco a essere pubblicate. Entrambe avranno una cartuccia con tutti i contenuti di gioco, un manuale completamente a colori, artwork e degli sticker esclusivi, oltre a tre carte collezionabili. Inoltre 2000 delle 5000 copie totali avranno il cofanetto in metallo e una slipcover. Gli acquisti saranno contingentati, e ogni persona potrà comprare al massimo due copie del gioco.

Abzu ha ricevuto alcune recensioni contrastanti subito dopo la sua uscita (qui c’è la nostra), ma anche se non si è distinto come un gioco imperdibile, le critiche sono state abbastanza positive, soprattutto sull’aggregatore di recensioni Metacritic, dove il titolo di Giant Squid Studio ha collezionato uno score di 78 nel momento in cui si scrive.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One, PC, e sul servizio di cloud gaming Amazon Luna.