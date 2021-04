NieR Replicant ver.1.22474487139: secondo Yoko Taro il gioco andrà male

Dopo una lunga attesa e tante anticipazioni NieR Replicant ver.1.22474487139 è finalmente uscito nella giornata di oggi, ma non in molti sembrano credere nel successo commerciale di questa operazione. E a sorpresa, tra gli scettici, c’è il creatore stesso del titolo Yoko Taro, che in un messaggio postato sul sito di Square Enix e destinato ai fan della serie ha espressamente detto di non aspettarsi buone vendite da questo titolo.

Taro sottolinea infatto come NieR Replicant ver.1.22474487139 sia soltanto un version upgrade del gioco originale datato 2010, e non un remake o un remaster dello stesso. Ma il pessimismo di Yoko Taro sembra aver radici ben più profonde, in quanto il game designer nipponico ha affermato che il gioco potrebbe fallire sul mercato perché nessuno dei suoi titoli, a parte NieR Automata, ha mai venduto bene.

“Negli ultimi anni, quando stavo in Square Enix, avevano sempre queso entusiasmo palpabile, come a dire ‘Guarda! NieR Automata (il mio gioco precedente) è andato bene, quindi anche NieR Replicant venderà adesso’. Vorrei utilizzare questa opportunità per dire a Square Enix di guardare in faccia alla dura realtà. Soltanto i nomi sono simili, i contenuti dei due giochi sono completamente diversi, quindi non venderà così bene, non è così ragazzi?

Cioè, andiamo, ce l’ho fatta! Le vendite di Automata sono state un colpo di fortuna e tutti i miei altri titoli hanno difficilmente raggiunto livelli di vendita degni di essere menzionati. Se davvero avete intenzione di realizzare tutte queste copie, preparatevi a metterle tutte insieme impilate e stoccatele i un magazzino da qualche parte, tutto quello che potremo farci sarà una bella partita a frisbee. Anche se, devo dire… Suona abbastanza divertente…”

Una strategia di marketing davvero inusuale, se di questo si tratta, quella del creative director di NieR Replicant ver.1.22474487139, ma del resto Taro è abbastanza noto nel mondo dell’industria videoludica per essere un personaggio peculiare, quindi le sue dichiarazioni non fanno altro che rimanere in linea con il personaggio. Più ottimista sulle possibilità del nuovo titolo è stato Yosuke Saito, il produttore:

“Lo chiamiamo ‘versione upgrade’, ma al di là di quello che dice il signor Yoko, io credo personalmente che questa etichetta non renda giustizia al livello di qualità raggiunto dal team! Ciò detto, il grande successo di NieR Automata è stato qualcosa di molto simile a un miracolo quindi non credo che venderemo così tanto… Ma comunque se non raggiungiamo una certa cifra il signor Yoko e io saremo costretti a girare il mondo vendendo il gioco da un furgone. Ah, e Mr. Okabe dovrà venire con noi”

Dichiarazioni francamente spiazzanti, che probabilmente però vanno interpretate in modo fortemente ironico e scherzoso. D’altra parte però, Yoko Taro ha ragione nel dire che, al di fuori di NieR Automata i suoi giochi non hanno mai avuto grande successo commerciale. Per cui, se siete fan della serie, forse fareste meglio ad accaparrarvi il prima possibile la vostra copia di NieR Replicant ver. 1.22474487139, se non altro per evitare a Taro e a Saito uno scomodo viaggio intorno al mondo nel tentativo di venderlo porta a porta (anche perché il game designer sembrerebbe essere attualmente impegnato in un altro progetto proprio con Square Enix).

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).