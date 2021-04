One Piece apre un contest per developer di giochi mobile amatoriali

Un franchise dell’importanza e della fama di One Piece non è certo nuovo a trasposizioni crossmediali, e tantomeno al mondo del videogioco. Spesso infatti il mondo creato da Eiichiro Oda ha superato i limiti della carta stampata o dello schermo televisivo per spostarsi in quello dei giochi, per PC o per console che fossero. Nel corso dei numerosi anni di serializzazione e di successi della serie sono stati tanti i titoli dedicati alla saga piratesca, tra cui Pirate Warriors 4 (che continua ad arricchirsi di nuovi personaggi DLC).

La saga di Oda è inoltre pronta a fare il suo ritorno anche su mobile con One Piece Fighting Path, RPG action-adventure di prossima uscita che vedrà come protagonisti Luffy e i suoi compagni. E non si tratta certo del primo titolo per dispositivi mobili dedicato al manga punta di diamante di Weekly Shonen Jump, arrivando dopo due titoli popolarissimi come Treasure Cruise e Bounty Rush. E sembra anche che Eiichiro Oda e il suo team vogliano puntare ancora più in alto.

Attraverso l’account Twitter ufficiale dedicato a One Piece infatti, è stato indetto un contest, dedicato a case di sviluppo indie o amatoriali, per la realizzazione di un gioco mobile ispirato e ambientato nel mondo creato da Oda. Un concorso che durerà fino a luglio 2021 e le cui regole sono spiegate nel tweet:

“Il One Piece Game Award si tiene per commemorare l’arrivo del millesimo capitolo del manga attualmente serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha. Si tratta di un contest di pianificazione e sviluppo di un gioco per mobile con il tema di One Piece. La giuria, che includerà l’autore dell’opera Eiichiro Oda, giudicherà il game plan! Al lavoro che supererà l’esame e otterrà il primo posto andrà un premio in denaro di 2 milioni di yen! E in aggiunta, concederemo fino a 20 milioni di yen come supporto alle spese di sviluppo”

Un’occasione irripetibile insomma per studi ambiziosi che vogliano farsi largo nell’industria con una IP tanto importante. La sfida è stata lanciata: chi la vincerà?