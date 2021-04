Captain America 4 è ufficialmente in fase di sviluppo!

A qualche ora dal debutto dell’episodio finale di The Falcon and the Winter Soldier, The Hollywood Reporter svela che i Marvel Studios hanno messo ufficialmente in cantiere Captain America 4. Malcolm Spellman, showrunner della serie tv The Falcon and the Winter Soldier, scriverà la pellicola insieme a Dalan Musson, uno degli sceneggiatori del serial.

Al momento non ci sono altri dettagli a riguardo né un regista coinvolto nell’operazione; chiaramente non c’è nemmeno una data di uscita fissata, e con la fitta agenda di pellicole in uscita fino al 2022, è probabile che si parli di 2023 o, addirittura, 2024. Anthony Mackie, dopo il finale della serie tv, interpreterà di nuovo Sam Wilson nei panni del nuovo Captain America. Non è chiaro quali altri personaggi torneranno al momento, ma un report separato di Deadline afferma che Chris Evans – interprete di Steve Rogers/Captain America fino al 2019 – non dovrebbe esserci.

Chris Evans ha interpretato Captain America in una trilogia cinematografica – Il Primo Vendicatore (2011), The Winter Soldier (2014) e Civil War (2016) – ed è apparso, successivamente, in The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame.