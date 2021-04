Silver Surfer: Adam McKay è ancora interessato al film

Silver Surfer è uno di quei personaggi dei fumetti della Marvel che i fan non vedono l’ora di (ri)vedere sul grande schermo. Il personaggio è già apparso nel 2007 in Fantastici Quattro & Silver Surfer di Tim Story, distribuito da Fox: nonostante la buona resa del personaggio, il film non fu un grande successo e i progetti di continuare quella saga (con un potenziale spin-off) furono cancellati.

Un altro film stand-alone sul personaggio è stato messo in cantiere nel 2018 dalla Fox ma è stato, ovviamente, cancellato in seguito all’acquisizione dello studio da parte della Disney ed il passaggio di tutti i personaggi in mano ai Marvel Studios. Uno dei registi che da sempre si è definito ‘interessato’ a portare il personaggio al cinema è stato Adam McKay. Durante una nuova intervista, McKay ha confermato di aver provato a portare al cinema il personaggio durante l’era Fox: “Silver Surfer era un personaggio complicato. Ci abbiamo provato. Penso che alla Fox fosse collegato ai Fantastici Quattro e dovesse necessariamente essere realizzato in relazione di un progetto su di loro. E c’era qualcosa che ne ostacolava la realizzazione, potrei sbagliarmi, potrei ricordare male, ma c’era un motivo per cui non è stato possibile realizzarlo o c’era comunque qualcun’altro che già ci stava lavorando“.

McKay ha ribadito che realizzerebbe volentieri un film sul personaggio ora che il personaggio è in mano ai Marvel Studios: “Ero decisamente interessato. Se guardate a Galactus e alla storia di origini di Silver Surfer, di come si sia sacrificato per il suo pianeta Natale… si chiamava Norrin Radd in realtà, giusto? Sarebbe molto facile rendere il film un’allegoria ambientale. E potrebbe essere incredibile, credo il film visivamente più sbalorditivo che la Marvel realizzi. Io non ho mai perso interesse per questo progetto. In effetti, ora che me ne sono ricordato, farò una telefonata e vedo cosa sta succedendo con questo personaggio…“.