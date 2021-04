Esplorazioni Pokemon: Ash incontrerà delle “vecchie conoscenze”

Fin dall’inzio, la serie anime di Esplorazioni Pokemon è stata concepita come una grande retrospettiva. Un viaggio di un’ampiezza senza precedenti nel franchise dei Pocket Monsters, che coinvolgeva ben più di una regione di questo mondo immaginario, e che era destinato a riportare in scena tante vecchie conoscenze, tratte dalle stagioni più amate della saga.

Per questo, accanto all’onnipresente Ash e al suo Pikachu, abbiamo potuto veder tornare Pokemon come i tre Leggendari di Kanto, ma soprattutto l’iconico Mewtwo. E dopo aver confermato che ci faranno rincontrare anche vecchi rivali e compagni di viaggio del protagonista, sembra proprio che i nuovi episodi giapponesi della serie siano pronti a un’altra reunion molto sentimentale.

The Pokemon Company ha infatti diffuso, attraverso Twitter, un trailer relativo ai prossimi episodi di Esplorazioni Pokemon che, come da tradizione, deve dare ai fan qualche indizio su ciò che avverrà prossimamente. E la gioia dei fan è stata immensa quando hanno scoperto che Ash tornerà a combattere accanto ad alcuni (o forse tutti) dei suoi vecchi Pokemon.

Uno dei momenti clou del trailer ci mostra infatti Ash circondato da alcuni dei Pokemon più famosi che ha avuto nelle precedenti stagioni dell’anime, tra cui fanno bella mostra Talonflame, Snorlax, Bayleef, Heracross, Quilava, Totodile e soprattutto Charizard. Una reiunion che mancava da oltre otto anni. La maggior parte dei vecchi Pokemon di Ash, infatti, non fanno la loro comparsa nella serie dall’ultima visita del protagonista alla nativa Pallet Town, avvenuta alla fine di Pokemon Black & White, prima di partire in direzione della regione di Kalos. Scompasi durante tutto Pokemon X & Y, le creature che hanno accompagnato il nostro eroe durante le prime generazioni sono tornate solo in parte durante Pokemon Sole e Luna.

Altre scene interessanti del trailer vedono uno scontro tra Ash, Goh e Gary contro il Pokemon Leggendario Moltres, il duello tra il protagonista e la sua vecchia amica Iris, e il debutto di Project Mew, un gruppo di allenatori che, proprio come Goh, ha l’obiettivo di trovare il mitico e sfuggente Pokemon psichico, senza però che i loro scopi siano chiari. Sembra anche che i due protagonisti cominceranno a prepararsi per il loro ultimo viaggio nella regione di Galar, in direzione della Landa Corona.

Tantissime novità insomma per Esplorazioni Pokemon, anche se per il momento riguarderanno soltanto il Giappone: non c’è ancora infatti una data d’uscita di questi nuovi episodi nel resto del mondo. Vi ricordiamo che in Italia la serie va in onda sul canale K2.