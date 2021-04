Returnal: nuovi dettagli sulla meccanica del loop temporale

La prossima settimana vedrà l’uscita di Returnal, lo sparatutto in terza persona con sfumature rogue-like del finlandese Housemarque. Come vi abbiamo già riferito nella nostra anteprima, l’esperienza che andremo a vivere si baserà molto sulla narrazione, accompagnata ovviamente da un’azione incredibile in stile “bullet-hell”. Nel gioco vestiremo i panni dell’astronauta Selene, la quale, a seguito di un incidente con la sua nave, si ritrova bloccata in un loop temporale che la porterà a subire cicli di morte e rinascita senza fine. Ebbene, oggi finalmente abbiamo l’opportunità di scoprire qualche informazione in più a proposito di questa meccanica.

In un video pubblicato da IGN, viene spiegato come il gioco riprenda numerosi elementi dal genere rogue-like: quando moriamo, dobbiamo ricominciare da capo, e al momento della nostra “rinascita” ci ritroviamo di nuovo completamente soli con la nostra preziosa arma da fianco. Bisogna combattere poi attraverso i vari biomi, ancora una volta alla ricerca di armi e potenziamenti, anche se alcuni di questi piuttosto importanti ci verranno comunque ritrasferiti. La particolare differenza con il genere, però, deriva dal fatto che, una volta che abbiamo ripulito un bioma passando così a quello successivo, non dovremo ricominciare proprio tutto daccapo, né riaffrontare nuovamente i boss sconfitti in precedenza. Al contrario, potremo accedere al prossimo bioma con un nuovo item.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Nel frattempo, vi ricordiamo che Returnal uscirà il 30 aprile in esclusiva su PlayStation 5.