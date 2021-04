People Can Fly ha acquisito Phosphor Games

Il developer People Can Fly negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un posto nel panorama della game industry, soprattutto di recente con il suo Outriders (qui per la nostra recensione), realizzato in collaborazione con Square Enix. Ma è uno sviluppatore che sta anche crescendo, come dimostra la notizia di oggi: People Can Fly, infatti, ha acquisito Phosphor Games. Ad annunciarlo sono entrambe le società. Ma non è tutto!

Il developer dietro a giochi come The Brookhaven Experiment, Heroes Reborn: Gemini e Nether è stato ribattezzato, a seguito dell’acquisizione, con il nome di People Can Fly Chicago. Con ciò, lo staff di People Can Fly può contare adesso di 320 membri, sparsi in diverse località. A commentare il fatto con un comunicato stampa è lo stesso Justin Corcoran, CEO di Phosphor Games.

Si apre un nuovo capitolo per il nostro team. Siamo molto entusiasti di unirci a People Can Fly per aprire un nuovissimo studio AAA: People Can Fly Chicago. Il nostro obiettivo è rafforzare la presenza di People Can Fly negli Stati Uniti e contribuire a costruire People Can Fly come marchio globale.



Anche il CEO di People Can Fly, Sebastian Wojciechowski, si è espresso al riguardo, dando il benvenuto alla nuova risorsa.

Rilevare il team di Phosphor Studios è semplicemente un’esecuzione della nostra strategia, annunciata durante la recente IPO di PCF Group. Con la varietà di progetti in corso, abbiamo bisogno di professionisti esperti e ambiziosi per portare a compimento i nostri piani. Considerando l’esperienza e la qualità del team di Phosphor, sono sicuro che saranno una grande aggiunta alla famiglia People Can Fly e faciliteranno la nostra crescita. Benvenuto a bordo!

Sappiamo che People Can Fly sta attualmente lavorando a due nuovi progetti AAA, ossia un nuovo gioco per Square Enix e un action-adventure originale per Take-Two Interactive: al momento non ci sono ulteriori informazioni, ma certamente un allargamento del team potrà solo che giovare al programma di sviluppo di queste prossime IP. Vi terremo aggiornati!