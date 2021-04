PUBG: in lavorazione un sequel?

Stando all’ultimo video del noto leaker Player IGN (che, ribadiamo, non ha nulla a che fare con l’IGN che tutti noi conosciamo), Krafton sarebbe a lavoro sul sequel di PUBG, il popolare MMO battle royale disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S. e dispositivi mobile.

Nel filmato (che potete trovare in calce all’articolo) PlayerIGN afferma di avere fonti interne, le quali avrebbero confermato che PUBG 2 è in lavorazione e sarà fondato non su una versione futuristica del formato PUBG, bensì sul realismo. Ma non è tutto: il leaker fa sapere anche che il team di sviluppo sarà lo stesso del primo capitolo, tuttavia sarebbero stati coinvolti nello sviluppo del nuovo titolo anche altri developer, noti per la loro esperienza nel genere battle royale, al fine di garantire sparatorie degne del primo PUBG.

Infine, gli sviluppatori vorrebbero offrire ai giocatori con PUBG 2 un “sequel puro“, che non stravolga troppo il genere e l’atmosfera del suo predecessore. Ciò fa supporre, dunque, che si tratterebbe di un progetto separata dal gioco sci-fi a cui pare sia a lavoro Project Vertical. Ovviamente vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze, visto che niente di ufficiale è stato ancora comunicato, pertanto si tratta di semplici rumors .Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!