Cotton Guardian Force Saturn Tribute: annuncio per PS4 e Switch

City Connection ha annunciato, allo Shooting Game Daikanshasai 2021, la Cotton Guardian Force Saturn Tribute, collection dello shoot ‘em up in arrivo su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sarà disponibile dal 30 settembre in Giappone sia nelle edizioni standard che in quelle special. I preordini saranno aperti il ​​27 aprile. City Connection sta anche considerando la possibilità di farlo uscire su piattaforme aggiuntive.

La collection include Cotton 2, pubblicato nel 1997, Cotton Boomerang e Guardian Force, pubblicati entrambi nel 1998. Tutti e tre i titoli sono stati pubblicati per le sale giochi e su Sega Saturn, ma come suggerisce il titolo “Saturn Tribute”, sono basati sulla versione di della console Sega.

Sono state inoltre aggiunte varie funzionalità per migliorare la qualità del gioco, inclusa una funzione per utilizzare come standard i colpi a fuoco rapido, la possibilità di tornare indietro a scene precedenti, salvare e caricare rapidamente, classifiche online e altro ancora.

Nelle notizie correlate, il titolo Cotton per il 30° anniversario della serie, in sviluppo da parte di Success, verrà rilasciato per sale giochi. Il gioco stesso deve ancora essere mostrato poiché il team di sviluppo non ne è soddisfatto nella sua fase attuale, ma assicura di essere fiducioso sulla sua qualità. Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale postato da City Connection sull’annuncio della Cotton Guardian Force Saturn Tribute. Ricordiamo infine che a febbraio Cotton Reboot è stato pubblicato in Giappone a febbraio, con arrivo anche in occidente più avanti.