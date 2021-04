eFootball PES 2021: 3 punti per Juve e Roma (ma con una partita in meno) nell’eFootball.Pro

Si sta svolgendo oggi l’ottava giornata dell’eFootball.Pro, torneo Esport di eFootball PES 2021, che vede sfidarsi 10 team, tra cui anche la Juventus e la Roma. Alle 13:15 si è svolta la partita dei giallorossi contro l’Arsenal; il secondo match è stato però posticipato a stasera per problemi di lag. Alle 17:05 si è giocata invece quella dei bianconeri contro lo Schalke 04. La Roma è riuscita a vincere il primo match per 5-0 (con quattro gol di Kepa), mentre la seconda gara è stata interrotta sul 1-0 per i giallorossi. Tre punti anche per la Juve, che dopo la sconfitta del primo match (0-1), ha vinto la seconda partita per 3-1 (doppietta di LoScandalo).

In attesa del secondo match contro l’Arsenal, la Roma ha 24 punti ed è quinta, mentre la Juve è terza a 25.

Qui sotto potete vedere il filmato intero della partita della Juve. Quello della Roma verrà caricato quando verrà giocata a seconda partita.