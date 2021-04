Strikers 2020: arrivano le primissime immagini del gioco!

Annunciato nel maggio 2019, Strikers 2020 doveva essere il nuovo capitolo di uno dei più famoso sparatutto arcade a scorrimento orizzontale di tutti i tempi, Striker 1945. Probabilmente l’intenzione degli sviluppatori, Psikyo e Zerodiv, era quello di rilasciare il titolo lo scorso anno, ma dopo l’annuncio del gioco non si era saputo più nulla.

Oggi infine, dopo quasi due anni d’attesa, City Connection, il publisher del gioco, ha deciso di mostrare le prime immagini del titolo durante la convention Shooting Game Daikanshasai 2021.

Strikers 2020 arà il quinto capitolo di una saga che ha conosciuto finora ben titoli, a partire da Strikers 1945 del 1995, continuando con Strikers 1945 II nel 1997, Strikers 1945 III uscito nel 1999 insieme al remake del primo capitolo Strikers 1945 Plus. Un gioco attesissimo, dunque, soprattutto per i più appassionati, che non vedranno l’ora di scoprirne tutte le funzionalità.

Il primissimo screen del gioco che è stato mostrato ha rivelato la schermata del gameplay e confermato l’esistenza del multiplayer locale cooperativo. Mentre il resto delle immagini ha mostrato dei modelli 3D in corso di sviluppo. Potete vedere tutte le immagini nella galleria in fondo all’articolo.

In realtà le novità si limitano soltanto a questo: per quanto riguarda le piattaforme sulle quali il titolo uscirà, City Connect ha continuato a sostenere che devono essere ancora determinate.