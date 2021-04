Madoka Magica: ecco i gadget per il decimo anniversario

Questo 2021 è un anno di grandi anniversari, tanto nel mondo gaming quanto anche in quello degli anime. Compie infatti dieci anni dalla sua prima messa in onda Puella Magi Madoka Magica, la serie originale di Aniplex e Shaft che, nel 2011, aveva saputo incantare il pubblico con la storia di Madoka e della sua amica Sayaka.

Per festeggiare questo importante anniversario, la serie ha deciso di festeggiare con del nuovo, esclusivo merchandise: delle repliche life-size della Gemma dell’Anima e del Seme del Dolore, riprodotte precisamente come appaiono nell’anime. E queste statuette non si limitano a riprodurre le sembianze degli artefatti magici, ma ne imitano anche alcune funzioni.

Ad esempio, premendo un bottone della Gemma dell’Anima, sarà possibile ascoltare una voce che recita alcune frasi tratte da Madoka Magica, mentre avvicinando e facendo toccare una Gemma dell’Anima e un Seme del Dolore la prima inizierà a brillare, esattamente come nell’anime accade quando le pietre vengono purificate.

La Gemma dell’Anima può riprodurre fino a quaranta frasi diverse pronunciate da Madoka, la protagonista dell’anime, oltre a una battuta bonus, appartenente invece a Kyubey, la creatura che fa l’offerta di diventare maghe alle due ragazze dando inizio alla vicenda. Insieme alle statuette inoltre arriverà anche un album con le illustrazioni originali dello studio d’animazione Shaft.

I preordini per questi interessantissimi pezzi di merchandise da veri appassionati inizieranno il prossimo venerdì in Giappone, sul sito Aniplex+, e il costo sarà di 6.050 yen (circa 56 euro), con l’arrivo ufficiale degli articoli il prossimo ottobre.

La serie di Puella Magi Madoka Magica avrebbe voluto festeggiare il suo decimo anniversario anche con un evento in presenza il 25 aprile a Tokyo, ma quest’ultimo è stato cancellato e riproposto soltanto online a causa della nuova proclamazione dello stato d’emergenza sanitario causa Covid in quattro prefetture (inclusa quella di Tokyo appunto).