Godfall classificato su PlayStation 4 in Europa

Godfall è uscito lo scorso novembre 2020, in esclusiva per PlayStation 5 e PC (via Epic Games Store) senza incontrare un grande successo. Il titolo di Counterplay Games, pubblicato da Gearbox Software ha avuto vari problemi tecnici e di gameplay, e i fan sono stati delusi anche dalla mancanza del matchmaking.

Il developer ha annunciato grandi novità in arrivo nei prossimi mesi, ma a quanto pare la prima di queste novità era assolutamente inattesa. Il Pan-European Game Informant ha infatti classificato, nella giornata di oggi, una versione di Godfall per PlayStation 4. La stranezza di questa notizia sta nel fatto che il titolo di Counterplay Games non era stato annunciato come un crossgen, e che ua versione per la console current gen di casa Sony non sembrava assolutamente esssere nei piani.

Action-RPG annunciato come unico nel suo genere, Godfall è un titolo ambientato ad Aperion, dove impersoneremo l’ultimo dei cavalieri Valorian, dei guerrieri dalle abilità divine, armati di Valorplates, delle armature leggendarie, in grado di trasformarci in delle vere e proprie macchine da guerra. Lottando contro ogni genere di nemici, dovremo farci largo nel regno e prepararci a sfidare il dio folle, Macros.

Per quanto riguarda le migliorie da apportare al gioco, Counterplay ha confermato che sta lavorando sull’introduzione del matchmaking e su tutti i feedback che riceverà dai giocatori, anche se non è chiaro quando questi miglioramenti saranno effettivamente apportati al titolo. Per gli appassionati dunque non resta che aspettare, sapendo però che la platea dei giocatori sta per ampliarsi anche ai giocatori di PlayStation 4.